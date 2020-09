Umělci kompenzace za léto nedostanou, mohli by ale čerpat z programu COVID

TOP 09 požadovala, aby kompenzační bonus ve výši 500 korun za den byl uměleckým živnostníkům dodatečně vyplacen i za období od 9. června do 31. srpna. SPD chtěla pro umělce vyplácení příspěvků prodloužit až do konce roku.

Stát kompenzaci podnikatelům vyplácel za období od 12. března do 8. června. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který návrh představil, ale má vláda pravomoc toto období prodloužit do konce srpna, pokud přetrvávají koronavirová omezující opatření, tak aby rychle pomohla umělcům.

„Budeme se zabývat tím, jak využít toho, co už dnes máme, a to je právě program COVID Kultura. V této chvíli se s ministerstvem financí snažíme dohodnout podmínky, za kterých bych z těch stovek milionů korun, které tam podle mě budou, mohly čerpat jednak firmy, to jsou ty hudební kluby, a další, které se do toho nedostaly,” vysvětloval na plénu Zaorálek.

„Už se dohadujeme o tom, jakým způsobem to postavit, abychom mohli pokrýt skupinu a segment, který nám propadává, protože vlastně nepatří k žádným příspěvkovým organizacím. Jsou to ti umělci a autoři v oblasti kultury, kteří nejsou na hlavním zaměstnaneckém poměru příspěvkové organizace nebo jiného zaměstnavatele, jako třeba pedagogicky,” osvětlil.

Podle Kalouska se využitím programu a výzev ale prodlouží období, kdy jsou umělci bez příjmu až do listopadu. Navrhované doplacení bonusu by umělcům zaručilo peníze mnohem rychleji. Rozpočet by to podle něj stálo asi 250 milionů korun, ale umělci by nemuseli měsíce čekat.