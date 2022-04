Ukrajinci mají o češtinu zájem, kurzy jsou plné

Kurzy se konají od 21. března do 31. května vždy jednou týdně. Dospělí mají zájem převážně o prezenční kurzy, děti preferují z časových důvodů online hodiny. Mnoho z nich má totiž distanční výuku z ukrajinských škol nebo již chodí do těch českých. „Původně jsme nabídli dva kurzy pro rodiče s předškolními a školními dětmi, ale s ohledem na zájem byly překlopeny do kategorie dospělých,“ řekla Skenderija s tím, že prezenční kurzy pro děti se týkají dětí ve věku 11 až 16 let.