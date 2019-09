Týden dovolené navíc? Češi pracují déle než většina Evropy

Sněmovna by totiž měla na podzim rozhodovat o tom, zda se nárok českých zaměstnanců na dovolenou rozšíří ze čtyř na pět týdnů.

Takto dlouhé volno už více než dvě třetiny českých firem svým pracovníkům dnes poskytují. Novelu zákoníku práce, která by zavedla garantovanou pětitýdenní dovolenou pro všechny, předložila KSČM , která nynější vládní koalici ANO a ČSSD toleruje.

Hlavním argumentem nejen komunistů, ale i ministryně sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly a dalších zastánců delší zákonné dovolené je právě to, že podle OECD patří Česko ke státům s vůbec nejdelší pracovní dobou.

„Navýšením základní výměry dovolené by došlo k posílení zotavovací funkce dovolené. Dovolená slouží jako institut prevence před pracovními úrazy a škodami na zdraví způsobenými v souvislosti s výkonem závislé práce vůbec,“ uvedla na dotaz Práva Barbara Eckhardová, mluvčí ministerstva práce, které dalo k návrhu KSČM souhlasné stanovisko.

Premiér Babiš chce, aby se otázka pětitýdenní dovolené ještě prodiskutovala na tripartitě. „Určitě by si to lidi zasloužili, ale samozřejmě my nemůžeme zase tady něco diktovat. Každý zaměstnanec je jiný, každý zaměstnavatel má jiné možnosti, má jiné ekonomické výsledky.