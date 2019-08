Žádné moře, žádné pláže. Budoucnost dovolených je možná úplně jinde

Video, které zveřejnila agentura Reuters, zachycuje výcvikové prostory ve středisku NASA v americkém Houstonu. Astronauti tam pečlivě trénují na let do vesmíru, který se uskuteční na palubě Starlineru - projektu společnosti Boeing. A právě tento projekt může v budoucnu znamenat průlom ve vesmírném cestování a dopravit do stavu beztíže zájemce o dobrodružství.

Náročné cvičení a připravování se na podmínky ve vesmíru, to je denní chléb astronautů. „Je to vzrušující. Dost se to blíží realitě tam nahoře,” říká astronaut Chris Ferguson, který již před osmi lety vyvezl pod hlavičkou NASA americkou vlajku na vesmírnou stanici.

Právě společnosti Boeing a SpaceX bojují o to, kdo jako první komerční přepravce dostane člověka do vesmíru, konkrétně astronauta na vesmírnou stanici. Zdá se však, že se nejedná o souboj v pravém slova smyslu. „Samozřejmě bych rád vlajku přivezl zpět domů jako první, ale jde spíš o to, aby ji hlavně někdo přivezl,” naráží Ferguson na souboj s kolegou Dougem Hurleym z konkurenční společnosti SpaceX.

Na dovolenou do vesmíru?

Kosmická loď Starliner, neboli CST-100, měla odstartovat již v tomto měsíci, kvůli technickým problémům se však start odložil nejméně do konce letošního roku. Ačkoliv na palubě zpočátku bude pouze sedm trénovaných astronautů, v budoucnu by se úchvatných zážitků mohli dočkat i vesmírní nadšenci.