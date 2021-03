Tvrdá opatření potrvají dál. Lidé ale budou smět o Velikonocích na mši

Opatření proti šíření koronaviru budou prodloužená v nynější podobě do konce nouzového stavu, který bude podle pátečního rozhodnutí Sněmovny platit do neděle 11. dubna. Výjimku ze zákazu vycházení by ale měli mít lidé účastnící se velikonočních bohoslužeb ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Na tiskové konferenci po jednání sněmovny to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Uvedl také, že Se stavem nouze skončí zákaz pohybu mezi okresy a zákaz nočního vycházení.