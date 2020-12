Trojkoalice se hned po volbách rozejde, naplánovali si lídři

Lidovci budou program ladit v pondělí v Brně . Příští týden by se měli sejít lídři stran a návrhy poskládat do finálního tvaru, který s kandidátkami musí ještě schválit širší vedení všech tří stran.

Podle Jurečky např. chtějí, aby v koaličním programu bylo tradiční lidovecké téma, tedy podpora rodin. „Chceme, aby se to promítlo do důchodového systému. Chceme společný vyměřovací základ pro důchod, aby to bylo férové a spravedlivé pro maminky, které by neměly mít nižší důchody, jako je tomu teď,“ konstatoval Jurečka.