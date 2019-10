Transparency podá podnět k přešetření rozhodnutí o Babišovi

„Budeme podávat podnět na přezkum toho rozhodnutí k ministerstvu spravedlnosti, protože považujeme to rozhodnutí kraje za výsměch. To vypadá, jako kdyby to psali advokáti Babiše, a ne nezávislí úředníci,“ řekl v pondělí Právu ředitel TI David Ondráčka.