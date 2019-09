Agrofert: Žádné dotace se vracet nebudou

Ministerstvo zemědělství minulý týden odpovědělo na zprávu bruselských auditorů. Ti zkoumali dotace pro Agrofert a konstatovali řadu pochybení.

My vůbec netušíme, co tzv. druhá auditní zpráva obsahovala. Informace jsme měli z médií pouze o té první zprávě. Ale co bylo v odpovědi ministerstva zemědělství na druhou auditní zprávu, o níž mluvíte, to nám není známo.

Jaký očekáváte ve věci auditních zpráv další postup?

Můžeme se vyjádřit jen k první auditní zprávě. V tomto případě jde primárně o věc mezi státem, tedy Českou republikou, a Evropskou komisí. My jsme přesvědčeni, že se prokáže, že jsme ve všech případech postupovali správně a podle zákona.

K závěrům auditorů jsme totiž měli řadu výhrad. Předně Evropská komise šetřila postupy státu, a nikoliv postupy Agrofertu. A víte, co prověřovali? Údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše.

A paradoxně ho prověřovali tak, že zkoumali formální náležitosti některých našich dotací. Přitom se ani nebyli podívat v žádné z našich firem, ke kterým konstatovali nějaké výhrady. Ani v jenom případě se neztotožňujeme se závěry tohoto auditu. Nic jsme neporušili. Vypracovali jsme vlastní analýzu, kterou jsme předali českým úřadům. A víte, co je ještě zvláštní?

Často říkám, že Agrofert je hromosvodem nenávisti vůči Andreji Babišovi

Že auditoři prověřovali mimo jiné také období, kdy Andrej Babiš nebyl v žádné exekutivní funkci, takže ani nemohl mít žádný střet zájmů. Auditoři také zcela ignorovali přechodné období, o kterém zákon hovoří. Naprostý omyl nebo neznalost!

A je tedy podle vás Andrej Babiš ve střetu zájmů?

Není. Udělal všechno, co po něm novelizovaný zákon o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš, vyžadoval. Udělal, co po něm politici chtěli. Vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. A teď to leckomu nestačí a vykřikuje další požadavky. Ale to, co požaduje zákon, je splněno.

Stále se ale spekuluje, zda ovládá a řídí Agrofert…

Jistě že neřídí a ani neovládá. Kde by na to vzal čas? Běžte na Chodov do sídla Agrofertu a zeptejte se lidí, kdy ho tam naposledy viděli. Vidí ho tak nanejvýš v televizi.

Agrofert řídí devítičlenné představenstvo, kdy každý z členů má na starost určitý segment. O podstatných věcech, třeba o zásadních investicích, hlasujeme bez jakéhokoli vlivu pana Babiše.

Znáte iniciativu Milion chvilek pro demokracii?

No, slyšel jsem o ní.

Ptám se proto, že jeden z jejích požadavků na demonstracích byl, že Agrofert má, cituji, vrátit neoprávněně získané dotace. Budete něco vracet?

Ale prosím vás, jak někdo něco takového může vůbec říct? Není nejmenší důvod cokoli vracet! Pokud někdo něco takového říká, tak de facto vyzývá k nedodržování zákona. My jsme žádné dotace neoprávněně nezískali.

Vše je podle zákona, pravidel, uzavřených smluv, navíc mnohokrát úřady zkontrolováno s výsledkem bez závad. A teď někdo v podstatě říká, že pro Agrofert ty zákony neplatí? Kde je důvěra v právní stát a stabilní prostředí?

Jsou dotace pro Agrofert důležité?

Víte, tady se někdo dlouhodobě snaží vytvářet dojem, že Agrofert je založený a závislý na dotacích a podniká jenom kvůli nim, ale to vůbec není pravda. Dotace tvoří jen velmi malý zlomek našich příjmů.

V zemědělství máme nárokové dotace úplně stejné jako všichni ostatní zemědělci. Na chované zvíře, na krávu, na prase, na obdělávaný hektar půdy a tak dále. Kdyby tyto dotace nebyly, tak už v Čechách žádné zemědělství dávno neexistuje. To nemluvím ani tak o Agrofertu, ale o menších farmách. Nepřežily by.

A Agrofert ano?

Asi by přežil, ale pochopte, že nemůžeme ze ziskové chemičky v Německu financovat třeba český chov prasat. To ani nejde. My jsme jedni z mála, kdo ještě v Čechách má vlastní chovy a vlastní porážky, odkud bereme maso s českým původem. Nebýt nás, tak se možná fakt chodíme koukat na hospodářská zvířata do zoo.

A i když se to možná na první pohled nezdá, je na nás obchodně navázáno mnoho jiných zemědělských firem. Kdyby padl Agrofert, byl by to výrazný problém pro celý segment.

Hovoříte o nárokových dotacích, ale Agrofert čerpá i investiční dotace…

Jistě, ale naprostá většina našich investičních dotací proběhla v předchozích letech a rozhodli o nich úředníci v době, kdy Andrej Babiš v politice ještě zdaleka nebyl. Mám pocit, že ze slova dotace se dnes stalo skoro sprosté slovo.

Víte, co je dotace? Uhrazení části nákladů. Nejdřív musíte vše zaplatit ze svého, a pokud splníte podmínky, tak vám část nákladů stát nebo EU proplatí.

Nedávno jsme to počítali. Za posledních zhruba 10 let jsme ze svých vlastních zdaněných peněz investovali do rozvoje firem 100 miliard korun. Z toho jsme na dotacích dostali asi jen 3 procenta. Taky máme řadu projektů, kde investujeme, a žádné dotace na to nemáme. Postavili jsme takhle v poslední době třeba několik kravínů. Dobře, jestli někomu dotace vadí, ať je zruší, já jsem pro. Ale v celé Evropě.

Taky je vám vyčítáno, že se účastníte veřejných zakázek.

A proboha, proč bychom nemohli? Znova opakuji, že akcie firem jsou ve svěřenských fondech, takže tady nikdo nemůže říct ani ň. Pokud v nějaké státní zakázce uspějeme, je to na základě transparentního výběrového řízení a hlavně proto, že jsme nabídli pro stát nejvýhodnější cenu.

Ano, je pár našich firem, kde jsou veřejné prostředky nezanedbatelným zdrojem příjmů, ale pro celý Agrofert je to jen malý zlomek, asi tři procenta.

Když se podíváte na vzájemnou bilanci, taky my státu platíme mnohem víc na daních a na pojištění odváděném zaměstnavatelem za zaměstnance, než od státu získáváme na dotacích a veřejných zakázkách. To ale nikdo nechce slyšet.

Nedávno jste zveřejnili hospodářský výsledek za loňský rok. Nepatřil k nejlepším, meziročně klesl zisk o dvě třetiny…

Každá firma žije v nějakém cyklu. Jednou jste dole, jednou nahoře, jednou máte tučný rok, jednou mizerný rok. U nás se loni potkalo několik faktorů. Celosvětově špatná situace na trhu s hnojivy, která jsou pro nás klíčovým byznysem. Do toho zásadní propad výkonnosti našich německých pekáren Lieken. A stranou nelze nechat ani růst ceny vstupů, třeba zemního plynu nebo obilí, a tím pádem i mouky. A samozřejmě nejen u nás, ale ve všech firmách roste i cena práce. Na druhou stranu jsou segmenty, kde se nám loni dařilo, třeba speciální chemie a většina potravinářských firem.

A letošní rok už se zdá být výrazně lepší jak v hnojivech, tak v německých pekárnách.

A není propad zisku náhodou způsoben i tím, že Andrej Babiš už Agrofert neřídí, jak tvrdíte?

Já znám Andreje Babiše přes 20 let. Určitě mu nelze upřít mimořádné manažerské nadání a to, že je vizionář, který vidí za tři rohy. Věděl, že když v Agrofertu třeba v roce 2012 udělá nějaké rozhodnutí, tak to za pět let přinese určité ovoce.

Nemyslím si, že by za našimi horšími loňskými výsledky byla jeho nepřítomnost v Agrofertu. My i bez něj řídíme firmu nejlépe, jak dovedeme. Zkrátka loňský rok byl horší. Takové roky čas od času přicházejí a jsou pro to objektivní důvody. Letošní rok zase vypadá, že bude pro Agrofert velmi dobrý. A vidíte, taky u toho Andrej Babiš není.

V pátek 13. září státní zastupitelství zastavilo stíhání obviněných v kauze Čapí hnízdo. Co to znamená pro Agrofert?

Nečekejte ode mě nějaký rozsáhlý komentář. Agrofert jako právnická osoba v kauze nefiguruje. Ano, je v ní náš bývalý akcionář, jeho rodina a někteří naši bývalí manažeři, takže nepřímo se nás ta věc samozřejmě dotýká. Tím, že nejsme účastníky řízení, tak máme informace pouze z médií. Ale vnímám to jako dobrou zprávu.

Agrofertu tedy žádná újma kvůli této kauze nevznikla?

Nejste první, kdo se na to ptá, ale to je spíše otázka na jednotlivé obviněné. Opakuji, že Agrofert stíhán nebyl, ale jsme v médiích s kauzou spojováni. U nás zatím žádné takové diskuse nevedeme. Obávám se ale, že újma se ani nedá vyčíslit. Co si na kom vezmete? A není to jen kvůli Čapímu hnízdu.

Dnes už se skoro zapomnělo na kauzy, které svého času hýbaly politickou scénou. Třeba kauza korunových dluhopisů, kvůli které musel Andrej Babiš odejít z funkce ministra financí. Policie případ prověřovala a nakonec odložila, protože se nic nezákonného nestalo.

Jestli někomu dotace vadí, ať je zruší, já jsem pro. Ale v celé Evropě

Nebo kauza Agrotec, kdy byli stíháni naši manažeři za něco, o čem soud zatím nepravomocně rozhodl, že se nestalo. Je to tedy celá řada věcí, kde jsme byli taháni po médiích a kriminalizováni. Kdekdo měl v kauzách hned jasno a bez znalosti věci, detailů a obsahu spisů. Denně jsme byli v novinách a v televizi. Když se ale objeví zpráva ve prospěch Agrofertu, většina médií sborově mlčí.

Chcete tím říci, že média nepracují dobře?

Nejsem odborník na média, jsem technik, ale i z laického pohledu si nelze nevšimnout, že se žurnalistika v dnešní době posunula do určitého extrému. Jsou překračovány mantinely, které se ještě před pár lety zdály být nepřekročitelné.

Fenoménem je dnes aktivistická žurnalistika, ve které navíc dochází k častému splývání zpravodajství a komentářů. Vznikají o nás články, kde se nás už nikdo na nic ani neptá, případně novináři záměrně nepoužijí naše zásadní argumenty.

Mám dojem, že velmi zdevalvovaly pojmy jako žurnalistická serióznost, nestrannost, vyváženost nebo objektivita. Ale jak říkám, je to téma do diskuse mediálních odborníků.

My chceme jen fér hru a ta se ze žurnalistiky bohužel čím dál víc vytrácí. Často říkám, že Agrofert je hromosvodem nenávisti vůči Andreji Babišovi. Lidi bohužel nedělají rozdíly. V očích mnohých je Babiš, hnutí ANO a Agrofert jedno. Ale tak to vůbec není. My nemáme s politikou nic společného a držíme se od ní stranou.

Myslíte si, že se vám tuto nálepku podaří zvrátit?

Zkoušíme to, protože opravdu už toho máme dost. Rozhodli jsme se, že připravíme masivní reklamní kampaň, která představí Agrofert jako normální českou firmu plnou normálních lidí. Nemáme se za co stydět.

Tisíce našich zaměstnanců ráno vstávají, poctivě pracují, starají se o hospodářská zvířata, vyrábějí potraviny, aby v České republice, bez přehánění, bylo co jíst. A pak se o ně otírá kdejaký chytrolín, který zemědělskou techniku, montérky nebo výrobní halu viděl tak nanejvýš někde na obrázku. Co ti lidé komu udělali? Proč jim někdo nadává jenom kvůli tomu, že někde pracují?

Buďte konkrétnější. Jak tedy bude kampaň vypadat?

Představíme v televizním spotu a v tištěné inzerci některé naše profese. Pekaře, zemědělce, mlékaře, uzenáře… V kampani se snažíme o to, aby si veřejnost uvědomila, že v Agrofertu nejde jen o zisk z podnikání, ale i o udržení a rozvoj tradičních řemesel, která se přenášejí z generace na generaci. Právě díky tomu si ráno můžeme v obchodech koupit třeba čerstvé pečivo.

Celá kampaň má jednotný slogan „Ještě, že vás máme“. Nezastírám, že tento slogan může mít různé interpretace, ale primárním významem má být poděkování našim zaměstnancům za to, že je skutečně máme. V širší interpretaci jde o poděkovaní z naší strany veřejnosti, spotřebitelům, konzumentům našich výrobků.

Nebojíte se, že se lidé na tom sloganu „vyřádí“ a budou vymýšlet různé asociace?