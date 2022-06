Tornádu stály Mikulčice v cestě. Vnučka teď nechce při bouřce k babičce jezdit

Kdybych zůstala v kuchyni, zabilo by mě to, líčí žena řádění tornáda

Kdybych zůstala v kuchyni, zabilo by mě to, líčí žena řádění tornáda Domácí

„My jsme bydleli hned, sice skromně, trochu v binci, ale bydleli jsme. Pomaličku jsme to všechno udělali. Vidíte, zase mi jdou slzy do očí, všechno se mi to vrací. Je mi to líto,“ říká Anna.