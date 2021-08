Tornádo pálenici minulo, sezona mohla začít

„Nás to jen lízlo, měli jsme rozbité tašky na střeše a rozbité zastřešení ve dvoře,“ řekl Jiří Šmerák z pálenice. Jeho technika, traktor s nakladačem, tak byla první, která se zapojila do záchranných prací po pohromě.

„Místní toho moc nepřivezou. Stromy jsou dolámané, některé to odneslo. Mám na kraji obce vlastní sad, meruňky a mladé hrušky. A taky několik višní. Ty mladé hrušky tornádo vyvrátilo, zvedali jsme je, uvidím, snad neuhynou. Velké starší višně to nepřežily. Ač je jejich dřevo tvrdé, tornádo jim doslova ukroutilo větve a zbyly jen pahýly. Jednu meruňku to vyrvalo a skončila o několik desítek metrů dál. A naopak, v sadu přistála cizí železná vrata,“ dodal Šmerák.

Jen ze sadu vyvezl na skládku patnáct vleček různých krámů zanesených tam tornádem. Hrušně v sadu budou letos bez úrody, ze stromů servaly plody poryvy větru. Co bude příští rok, ukáže čas, záleží, zda se vyvrácením nezničil kořenový systém stromů. I z dalších míst chodí špatné zprávy. „Část meruněk mi letos ,sklidil‘ mráz, marně jsem se je snažil zachránit. Další zničily kroupy při tornádu,“ posteskl si břeclavský sadař Martin Hauk, který pravidelně zbylé meruňky používá do kvasu.

Přesto je Šmerák optimistou. Pálenice je spádová pro širší okolí a tornádo ani mráz všude neškodily. A paradoxně krupobití zvedne zájem o pálení. „Letošní sezona by mohla být dobrá. Co vím, meruňky jsou a je i dost dalšího ovoce. A kroupy, v některých regionech již dříve, jinde jako doprovod tornáda, znehodnotily ovoce, takže velké množství meruněk, jablek i hrušek bude vhodné tak akorát do kvasu. Tak si myslím, že by toho mohlo být dost,“ dodal.