Tiskový brífink nového premiéra Fialy

Kandidáti na ministry by podobně jako Fiala měli za Zemanem na zámek do Lán začít jezdit v pondělí. Setkávání nominantů s prezidentem by podle avizovaného programu mělo trvat dva týdny. Jako první do Lán v pondělí zamíří pravděpodobný budoucí vicepremiér a ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Další kandidáti budou přijíždět podle abecedy, uvedla v minulých dnech prezidentská kancelář.