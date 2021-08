Tisková konference po jednání vlády. Čekáme na zahájení

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) řešil na svém pondělním zasedání, zda budou testy zdarma pro lidi starší 18 let i po 1. září. Tématem bylo i prodloužení prominutí daně z přidané hodnoty (DPH) u respirátorů kategorie FFP2 a vyšší, a to do konce října. Brífink je naplánovaný na 15:30, Novinky ho nabídnou živě.