Tisková konference po jednání vlády

Premiér Babiš avizoval, že navrhne snížení DPH na energie z 21 procent na nulu. Podle ministerstva financí by to nemělo mít zásadní dopad na veřejné finance.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) zároveň připravil i návrh kompenzace vysokých cen energií. Asi 4,3 milionu domácností by měl odpustit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Činit by to mělo téměř 1500 korun na domácnost na rok.