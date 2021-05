Tisková konference po jednání vlády

K prezenční výuce by se mohli vrátit všichni žáci středních škol, skončit by také mohla ve zbylých krajích rotační výuka na 2. stupni základních škol. Ta již nyní není ve Středočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze.

Již minulý týden pak vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že by také mohly od 24. května otevřít všechny ubytovací služby. Nemusely by mít dokonce ani omezenou kapacitu, povinný by ale byl test.

Za týden by se také mohl dočkat rozvolnění sport. Venku by mohlo sportovat až 50 lidí, uvnitř 30. To by se mohlo o další týden později ještě zmírnit.