Tisková konference po jednání vlády

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) také v úterý slíbil, že kabinet zveřejní v pátek scénář návratu žáků a studentů do škol. Školy jsou zavřené od 14. října a přešly na povinné distanční vzdělávání.

Prymula ale dříve také sliboval, že se do škol vrátí první stupeň základních škol již 2. listopadu. To ale ministři v úterý vyloučili. Blatný pak po svém čtvrtečním uvedení do úřadu řekl, že případné znovuotevření škol chce s Plagou řešit jako jednu z prvních věcí.