Komunisté podpoří nouzový stav do 11. dubna, chtějí ale otevřít okresy

Komunisté podpoří prodloužení nouzového stavu do 11. dubna. Před pátečním jednáním to řekl šéf strany Vojtěch Filip. KSČM ale zároveň nesouhlasí se zákazem pohybu mezi okresy, rozšířit by se podle nich měl na celé kraje. Nouzový stav nyní platí do 28. března, vláda žádá dalších 30 dní.