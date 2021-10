Testy zdarma mají od prosince skončit, řekla hlavní hygienička

Podle Vojtěcha s ukončením proplácení testů souhlasí klinická skupina ministerstva. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová doplnila, že stát by se tak mělo od 1. prosince letošního roku.

V případě, že by došlo k dohodě se zástupci koalic SPOLU a PirSTAN, které pravděpodobně utvoří novou vládu, preventivní testy zdarma by skončily. Počítá se ale s určitými výjimkami, například pro děti.

„Budou tam úlevy pro děti do 12 let, ještě diskutujeme do 18 let,” osvětlila Svrčinová. Dodala také, že návrh se týká preventivních testů, testy nařízené v rámci epidemiologického šetření zůstanou zdarma.