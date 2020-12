Testování kantorů zatím drhne

„Nebojím se ani tak o sebe jako o rodiče. Oba spadají do rizikové kategorie,“ řekla Právu kantorka Daniela Turčíková z prvního stupně ZŠ Lesní. „Ve škole se navíc setkáváme s dětmi, které mohou být přenašeči, aniž by měly příznaky. A i v rámci učitelského sboru je to fér vůči ostatním,“ dodala.