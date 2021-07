Světové ceny uhlí jsou nejvyšší za 10 let

Podle listu Financial Times je tak nyní cena australského uhlí, která je určující pro asijský trh, nejvyšší za více než 10 let. Podobně je na desetiletých maximech i cena jihoafrického uhlí, které od začátku roku podražilo o 44 procent. Ještě loni v červenci stála podle Tradingeconomics.com tuna uhlí kolem 50 dolarů, tedy zhruba třetinu toho co nyní.