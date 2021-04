Středoškoláci v květnu, zahrádky v červnu, odhaduje epidemiolog Smejkal

Podle odhadu Petra Smejkala, který stojí v čele Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), by se středoškoláci mohli do lavic vrátit v květnu, v červnu by pak mohly být povoleny venkovní sporty či restaurační zahrádky. Smejkal to řekl rádiu Frekvence 1. MeSES radí ministru zdravotnictví, jak při epidemii postupovat.