Stejně nejsou lidi. Polní nemocnice v Letňanech se zase rozebere

„Polní nemocnice tak, jak je koncipovaná, není optimálním místem, které by mělo fungovat jako očkovací centrum. K 6. únoru tam bude ukončena smlouva. Během dneška bych to měl podepsat,“ sdělil v pátek na tiskové konferenci Blatný.

Podle dřívějších informací mohla být využívána pro následnou péči, umístěni by v ní tak byli pacienti s covidem-19 na doléčení. Sloužit také mohla pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů důchodců. Na místě by podle původních plánů byli nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které by armáda v případě aktivace stáhla z jiných nemocnic.