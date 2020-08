Stavba výtahů na Karlově náměstí potrvá ještě rok. Podívejte se do 34metrové jámy

Mezi dalšími stanicemi, ve kterých v blízké době plánuje dopravní podnik zavedení bezbariérového přístupu, patří Invalidovna na lince B a Želivského a Jiřího z Poděbrad na lince A. Stavba na Jiřího z Poděbrad by měla začít v listopadu letošního roku. Zhotovitele plánuje dopravní podnik vybrat do konce prázdnin s tím, že délku prací odhaduje na dva roky. Z toho deset měsíců by měla stanice zůstat uzavřená. Odhadovaná cena by přitom měla být až pětkrát vyšší než v případě Karlova náměstí, a to 1,3 miliardy korun.