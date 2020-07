Stát prodával byt po zemřelé i s jejím spodním prádlem

Ten ho prostřednictvím ÚZSVM nabízí v aukci za vyvolávací cenu 2,1 milionu Kč. Byt se přitom nikdo nenamáhal uklidit, a tak byl nabízen a inzerován na webu i s fotkami, kde bylo zřetelně vidět spodní prádlo zemřelé majitelky.

Takzvané odúmrtě, tedy pozůstalosti po lidech bez dědice a bez závěti, ÚZSVM nabízí k prodeji na svém webu. Mezi jinými tam figuruje i brněnský byt o velikosti 27 metrů čtverečních. Před samotnou aukcí, kde bude majetek prodán, se mohou potenciální kupci přijít osobně podívat. Jako běžný zájemce se na prohlídku vydal i reportér Práva.

Malý byteček by v nabízeném stavu šel jen těžko označit jako útulný. Naopak, ze všech koutů dýchá atmosféra zmaru a pocitu smutku nad tím, že po svém odchodu nebohá seniorka nestála nikomu ani za to, aby uklidil alespoň to spodní prádlo. Hned za dveřmi visí na věšáku hůlka a na stolu leží dopis. Je od Správy hřbitovů města Brna, důchodkyně si zřejmě stačila ještě sama zajistit místo posledního odpočinku. Hned vedle je malá koupelna. A na ramínku se tu stále suší kalhotky.

V pokoji je ledabyle ustlaný gauč – postel, kde žena zřejmě vydechla naposledy. U postele stará, odřená kabelka, na židli položené domácí oblečení a podprsenka.

Na stranu jednu hodlá stát po zemřelé inkasovat minimálně 2,1 milionu, na stranu druhou zemřelá těm dobytkům ani nestála za to, aby dali z koupelny pryč její kalhotky znalec

Atmosféru doplňuje modrá gumová jednorázová rukavice na zemi, která tu zřejmě zůstala po lékařích či policistech, kteří mrtvou ženu našli. Na zdi visí černobílý rodinný obrázek, na knihovničce je fotografie pejska a přes hřbet jedné z knih položený růženec.

V kuchyni čeká na návštěvníky ušmudlaný příbor vedle starého dvojvařiče. Ještě že v bytě byla odpojená elektřina, jinak by snad v lednici byly stále zbytky od oběda a část posledního nákupu.

„Nerozumím tomu“

Po prohlídce bytu reportér Práva zkusil oslovit sousedy, aby zjistil, jaká byla žena, jejíž osobní věci stále v bytě jsou.

„Žila už dlouho sama, do poslední chvíle byla schopná se o sebe postarat. Když jsme se potkali, pozdravili jsme se, ale jinak se s nikým nestýkala. Zemřela už před mnoha měsíci, v domě jsme to poznali, až když z bytu začal vycházet nepříjemný zápach. Pár měsíců se s bytem nic nedělo, pak ho začal stát nabízet. Viděli jsme ty fotky, kdy jim nestálo za to, tam ani uklidit. Je to smutné, tohle by se nemělo dít,“ řekl jeden ze sousedů. Ostřejší slova volil zkušený soudní znalec z oblasti realit, který také prohlídku bytu absolvoval. Ten Právu řekl, že podobné věci nejsou bohužel ojedinělé.

„Smrad a bordel jsou běžné. Dá se to pochopit u nějaké usedlosti na neatraktivním místě, kde žil nějaký sběrač a zaskládal to až po strop. Tam by se vyklízení ani ekonomicky nevyplatilo. Ale u takového malého bytu v žádané lokalitě tomu nerozumím,“ řekl Právu znalec, jenž si vzhledem k okolnostem přál zůstat v anonymitě.

„Tato prohlídka mě nadzvedla. Podle mého ÚZSVM silně překračuje hranice dobrého vkusu. Na stranu jednu hodlá po zemřelé inkasovat minimálně 2,1 milionu za prodej jejího bytu a na stranu druhou zemřelá těm dobytkům ani nestála za to, aby dali z koupelny pryč její kalhotky. Fotka spodního prádla je dokonce i na webu!“ rozčílil se znalec.

Právo oslovilo také ÚZSVM. Podle mluvčího Radka Ležatky by takto nabízený byt rozhodně neměl vypadat. „Byt nabízený k prodeji by k němu měl být řádně připraven, tedy rozhodně by se tam neměly vyskytovat například osobní věci. Případ v Lesné je selháním příslušného pracoviště a toto pracoviště již bylo vyzváno k okamžité nápravě a k zajištění, aby se situace neopakovala,“ reagoval mluvčí po šetření situace.