Stát je jako Otesánek. Bobtnání eráru nebere konce

Do veřejného sektoru patří ústřední vládní instituce (např. ministerstva, bezpečnostní složky nebo fakultní nemocnice), místní vládní instituce (např. krajské a obecní úřady, krajské a okresní nemocnice nebo školy) a fondy sociálního zabezpečení (zejména zdravotní pojišťovny).

Největší nárůst zaznamenali v místních institucích, kde počet zaměstnanců vzrostl za posledních pět let o 37 tisíc. Zatímco zaměstnanců krajských a obecních úřadů trochu ubylo, na nárůstu se podílejí především školy, které zaměstnávají ve veřejném sektoru nejvíce lidí.

Na organizační složky státu připadala za rok 2020 víc než polovina všech pracovních míst v subsektoru, a to necelých 200 tisíc zaměstnanců. Největší podíl tvoří složky obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany, které zaměstnávají přes 80 tisíc osob, z toho více než polovina připadá na policii.

Pertold se domnívá, že přezaměstnanost je právě v této oblasti. „Příliš mnoho obcí na počet obyvatel. Tam se dá šetřit, ale nikdo to nechce říct nahlas,” vysvětluje.

Kategorie sama o sobě jsou lidé, kteří pracují ve vládou regulované sféře. To je oblast, na kterou má vliv vláda a jejíž zaměstnanci jsou placeni přímo ze státního rozpočtu.

Obě studie se shodují v tom, že do této kategorie spadají organizační složky státu a příspěvkové organizace hrazené ze státního rozpočtu. V příspěvkových organizacích placených ze státního rozpočtu pracovalo 265 tisíc lidí, z toho drtivá většina připadá na školy.

Přesto se o to výzkumníci z CERGE-EI institutu pokusili, a to ve výše zmíněné studii, která vyšla o čtyři měsíce dříve než ta od NRR.

Podle jejich výpočtu bylo tedy za rok 2020 státních úředníků 78 tisíc. To je téměř 17 procent ze státních zaměstnanců a 9 procent ze všech zaměstnanců veřejného sektoru za předminulý rok.

„Když bychom toto číslo vztáhli na zaměstnanost, tedy vezmeme-li proti nim kromě zaměstnanců soukromého sektoru i osoby samostatně výdělečně činné, tak se Česko pohybuje zhruba na 17 procentech. To je číslo zhruba v průměru Evropské unie,” pokračuje.

V grafu níže je vidět, že pokud se do výpočtu zahrnou i osoby samostatně výdělečně činné, tak od roku 2000 do roku 2019 podíl počtu zaměstnanců veřejné sféry na celkové zaměstnanosti u nás dokonce mírně poklesl.

„Případnému propouštění, o kterém se již nyní mluví, by měla předcházet revize jednotlivých agend a služeb vykonávaných vládním sektorem a také kvality a kvantity, v jakých mají být tyto služby poskytovány tak, aby byly udržitelně financovatelné v dlouhém období,” konstatuje Hampl a dodává, že k takové revizi se zatím žádná vláda neodhodlala.

Jak by se mohlo postupovat, přibližuje jeho kolegyně Tereza Dlouhá. „Kdybychom chtěli přesněji určit, kterých zaměstnanců veřejného sektoru je v Česku nadbytek, bylo by zapotřebí na to jít tzv. odzadu,” uvádí.