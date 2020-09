Starostové by nejraději šli do voleb sami nebo s piráty. ODS láká méně

Vedení pirátů a hnutí STAN intenzivně vyjednávají o koalici, která by za rok dokázala ohrozit ANO Andreje Babiše ve sněmovních volbách. A také se pokoušejí přesvědčit své členy o správnosti takového spojení. Ale nebudou to mít vůbec lehké. Ukazuje na to i letní anketa STAN mezi svými členy.