Stanjura zadal audit kvůli milionům za fotky Schillerové

Stát za platy fotografa a kameramana zaplatil od září 2020 do konce loňského listopadu 1,93 milionu korun, s odvody na zaměstnance 2,5 milionu. Schillerová tvrdí, že snímky sloužily k propagaci ministerstva

„Nebyli to fotografové, kteří mi fotili pouze fotky na Instagram, jak to účelově vykládají někteří novináři,“ řekla už dříve Schillerová televizi Prima.

Mnohé snímky ale byly stylizované a osobní, Schillerová se fotila s květinami nebo například s pávem. Exministryně to přiznala v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

„Ne, hnutí ANO to nebude platit, to je problém paní předsedkyně, ona se s tím musí vypořádat. Hnutí ANO to řešit nebude, protože se (Schillerová) stala členkou (ANO) až 21. října minulého roku,“ řekl serveru Seznam Zprávy.