Sportovci vyzývají k protestnímu klikování

A stačí málo, udělat od pátku do neděle aspoň jeden klik. „Sama jsem si prošla nákazou covidem, proto ji rozhodně nezlehčuji. Ale současná situace je pro mě na hraně přežití. Do budoucna není žádný výhled. Pokud bude pokračovat tento stav v příštím roce, skončím. A nejen já,“ řekla Právu Lenka Rumianová, která v Hradci Králové třetím rokem provozuje vlastní tělocvičnu Wave gym.

Buď ji vcucnou, nebo si do ní nazvrací. Fitness centra kritizují komedii s rouškami

Body and mind, tedy cvičení v harmonii těla a mysli, se věnuje už jedenáct let.

„Cvičení je prevence proti nemocem. A přispívá k psychické pohodě, která je nezbytná. Navíc nákaza na sportovištích není vědecky prokázaná v takové míře, aby to zásadně zvyšovalo index rizikovosti. Chceme fair play, tedy jasná pravidla nebo dostatečné kompenzace, minimálně ve výši nájmu a odpuštění zdravotního a sociálního pojištění. De facto bych sice neměla za co jíst a bydlet, ale nevznikal by dluh jako nyní,“ uvedla trenérka.