Spor o školy v přírodě: školství nesouhlasí s podmínkami, které stanovilo zdravotnictví

Arenberger tento týden řekl, že pokud by byly pro školy v přírodě nebo tábory potřebné přesnější PCR testy s výsledkem z laboratoře, měly by se hradit dětem ze zdravotního pojištění. Organizátoři akcí poukazovali na to, že v případě neproplácení testů by se mohla cena zájezdu pro některé rodiny příliš zvýšit, což by je od účasti dítěte mohlo odradit.