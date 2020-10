Speciální školy přejdou od pondělí na dálkovou výuku

Výuka na speciálních školách bude od pondělí probíhat distančně. Snahou MŠMT bude tyto školy co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátit do režimu prezenční výuky. pic.twitter.com/0EhltQ1E9J

Školy by se pak měly vrátit do režimu prezenční výuky co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí.