Špatný kandidát, vyhrálo stranické tričko, žehrá opozice na volbu Křečka

„Špatná zpráva. My volili Schorma dle podpory našich senátorů. Lidé by si zasloužili důstojného veřejného ochránce práv. Ne někoho, kdo nezná rozsah činností úřadu a nedokáže vystoupit z vlastních předsudků, natož aby vystoupil v zájmu někoho, komu se děje křivda,” reagoval na zvolení Křečka šéf Pirátů Ivana Bartoš .

„Nelíbí se mi to, ale je to výsledek svobodných voleb. Už na podzim bude možné udělat první krok ke změně poměrů v zemi. Neklesejme na mysli a bojujme. Pouze tak se zbavíme současné Babišovy chobotnice,” reagoval Fiala.

Zvolení Křečka kritizují i zástupci TOP 09 a STAN. „Je to pro nás zklamání, funkci vnímáme jako takovou, kterou založil Otakar Motejl . Ten se zastával slabých, byl schopen bojovat s úřady. Nemáme pocit, že by Křeček chtěl funkci zastávat tímto způsobem,” zhodnotil šéf STAN Vít Rakušan jméno nového veřejného ochránce práv.

Ještě ostřeji se vyjádřila jeho kolegyně a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Pan Křeček svými vyjádřeními popírá, co je jasnou funkcí tohoto úřadu. Nechce se zastávat menšiny, ale většiny. Takovéto výroky až na úrovni rasistických výroků od něho zaznívají. Je to často šiřitel dezinformací, což ho činí naprosto nevěrohodným,“ pustila se do Křečka, aniž by své výhrady blíže specifikovala.