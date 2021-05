Sommerová nahradí Feriho: Musíme odvrátit temné síly

„Potřebujeme, abychom odvrátili ty temné síly, které usilují o to, aby nás, občany, zbavily nezávislosti, jako je tomu v Polsku a v Maďarsku. To je moje téma velké, na tom mi velmi záleží, protože svoboda projevu znamená zároveň svobodu člověka a demokracii,“ řekla v ČT režisérka. Chce se věnovat hlavně podpoře kultury a obhajobě České televize. Svůj přechod z náměstí a demonstrací proti vládě do Sněmovny a hlasování o vyslovení nedůvěry vládě vnímá jako vyvrcholení své občanské angažovanosti.