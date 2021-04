Šnobr: Hamáček jede do Moskvy kvůli Dukovanům. Hrad stupňuje tlak

Pověřený ministr zahraničí Hamáček míří v pondělí do Moskvy. Na místě se má setkat i s ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem, který má v gesci jadernou energetiku. Tvrdí, že se budou bavit jen o Sputniku, nikoli o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Co ho tam podle vás skutečně čeká?

Jsem přesvědčen, že skutečný důvod je nějaké jednání o Dukovanech nebo o tom, jak se situace kolem nich vyvíjí. Myslím si, že už jen to vysvětlení, že se bude bavit o předobjednání vakcín, až je schválí Evropská léková agentura (EMA), cestu shazuje, protože víme, že schválení je hodně daleko. Pokud je to pořád ta první podmínka, s kterou by vakcíny měly přijít, je to nesmysl.

A zároveň všichni víme, co se tu děje kolem Dukovan. S vývojem politických preferencí v posledních měsících se ukazuje, že tlak Hradu se bude do voleb razantně zvyšovat. Babiš nemusí být další premiér, a tím pádem mizí klíčová páka Hradu. Takže se ukazuje, že by to mohla být poslední šance Rusy v budoucím tendru nějakým způsobem zachránit.

Pokud bude platit stanovisko obou velkých opozičních koalic (Piráti + STAN a ODS, TOP 09 a KDU-ČSL – pozn.red.), mělo by Rusko problém. Situace je zamotaná o to více, že tendr má vypsat až další vláda, a přitom se tu podnikají dílčí kroky.

Čeho by se mělo podle vás dosáhnout?

Je otázka, jaké jsou zákulisní dohody a co všechno se musí nastavit. Je zřejmé, že politické subjekty už jdou za hranu. Cesta vicepremiéra Hamáčka mi přijde jako veliké riziko. Je otázka, jestli si pan Hamáček slibuje před volbami podporu Hradu, či už jde pouze o vynucování kvůli nějakým zákulisním vazbám.

Ale pro toto tvrzení zřejmě nemáte žádné důkazy?

Samozřejmě ne. Na druhou stranu, jak se jde „do tuhého“, myslím, že se to obnažuje více a více. Vicepremiér tu nikdy nemluvil o tom, že bude vyjednávat v Rusku, a pak přijde sjezd, po kterém následují zmatky se jmenováním ministrů a cesta do Ruska. Společné zájmy Hradu a současné vlády vychází stále více najevo.

V minulosti jste mluvil i o tom, že je tendr kvůli parametrům na požadovaný blok ušitý na míru Rusku. Můžete to přiblížit?

Nakonec byla jako finální varianta rozvoje energetiky v České republice vybrána podle mě ta nejhorší, a sice souběh prodloužení životnosti těch stávajících bloků a dostavba jednoho dalšího v jaderné elektrárně Dukovany. Z důvodu nedostatku vody došlo k tomu, že vláda dala požadavek na omezení jeho výkonu na 1200 megawatt. A z těch přihlášených subjektů s tím, aby disponoval i nějakou referenční stavbou, je té podmínce nejblíže ruský Rosatom.

Co by znamenalo vyřazení Ruska z tendru?

Nešlo by jen o vyřazení, nýbrž de facto o ukončení toho tendru jako takového. Ostatní zájemci buď jako americký Westinghouse nejsou ve formě, nebo ten požadovaný blok nemají. Není žádné tajemství, že pan prezident Zeman usiloval o to, aby byla zakázka zadaná stejně jako v Maďarku přímo Rusku, což na české politické scéně nešlo, a tak se vypsal pseudotendr.

A proč by vlastně podle vás byl problém, kdyby Rosatom vyhrál? Jde hlavně o bezpečnostní rizika?

To je pro mě těžká otázka, sleduji to z pohledu akcionáře ČEZ a člověka, který trochu vidí do energetiky, ale dovedu si představit bezpečnostní rizika. Osobně vidím jako problém i to, že nemáme například kompatibilní právní systém.

A vzhledem k tomu, že se bavíme o neskutečně velké, technologicky, časově i finančně náročné zakázce, může dojít v průběhu dvaceti let, kdy se to bude stavět, k několika vzájemným rozporům i žalobám. V tom okamžiku musíte mít partnera, o kterém jste si jistá, že se s ním můžete případně o něco soudit.

Zůstaňme u toho, že se tendr vypíše. V případě, že budoucí vláda upraví parametry, hrozí nám ze strany Ruska i riziko arbitráže?