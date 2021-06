Sněmovna odmítla zrychleně projednat zákon o covid pasech

Vojtěch se snažil poslance k podpoře novely přesvědčit tím, že jsou nyní data o očkování, testování a prodělání covidu sbírána na základě mimořádných opatření. „Pokud to kdokoli napadne a soud zruší mimořádné opatření, nebudou moci být tato data sbírána,“ řekl ve Sněmovně.

„Chceme to zakotvit jasně do zákona, aby to nebylo právě jenom v mimořádných opatřeních,“ doplnil.