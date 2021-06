Sněmovna nedá policii dokumenty, které se týkají Hamáčkovy cesty do Moskvy

„Organizační výbor žádost odmítl,“ potvrdil Právu šéf dolní komory Radek Vondráček (ANO). Podle něj Sněmovna postupuje v případech, kdy policie může sama věc prověřit vlastními silami, stejně. „Je to ustálená praxe, ke které existuje usnesení organizačního výboru,“ poznamenal předseda.

Policisté se v žádosti o vydání příslušných záznamů odvolávají právě na bod nazvaný Informace ředitele Vojenského zpravodajství k aktuální kauze Plánovaná cesta ministra vnitra Hamáčka do Moskvy. „Podle uvedeného programu schůze se tak informace, které zazněly na uvedeném jednání, vztahují k věci prověřované policejním orgánem Národní centrálou proti organizovanému zločinu,“ píší kriminalisté ve své žádosti Sněmovně.

Z ní rovněž plyne, že se policie zabývá podezřením ze spáchání trestných činů, a to ohrožení utajované informace a zneužití pravomoci úřední osoby.

U Hamáčkovy cesty do Moskvy řeší policie podezření ze dvou trestných činů

Členové komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství v květnu po vystoupení ředitele tajné služby Jana Berouna požádali Hamáčka, aby srozumitelně a pravdivě vysvětlil veškeré motivy, které ho vedly k plánování cesty do Ruské federace v době, kdy již byl seznámen s výsledky vyšetřování výbuchu ve Vrběticích. K němu došlo v roce 2014.

Kauza kolem Hamáčkovy cesty-necesty do Moskvy se rozjela poté, co server Seznam Zprávy počátkem května zveřejnil informaci, podle které chtěl v Rusku získat vakcíny Sputnik V výměnou za ututlání informace o vyšetřování výbuchu ve Vrběticích. Za ním podle českých bezpečnostních složek stáli příslušníci ruské vojenské služby GRU. Hamáček to popřel a na server podal žalobu.