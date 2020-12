Šmarda (ČSSD): Stav nouze by mohl být až do léta

Nouzový stav by v ČR mohl trvat až do léta. Uvedl to v pořadu Partie na CNN Prima News místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Stav nouze trvá zatím do 12.prosince, těsně před jeho koncem bude vláda Andreje Babiše žádat Sněmovnu o prodloužení. Premiér už před několika dny uvedl, že bude žádat o prodloužení o měsíc, tedy do 12.ledna.