Skandál na Gottově pohřbu: Ministr Kremlík předběhl frontu, Babiš se zlobí

Premiér Andrej Babiš jeho chování označil za nepřijatelné. „Pan ministr má být v práci a rozloučit se mohl večer do 22 hodin. Navíc, pokud vím, má pozvání na sobotu. Takže, pokud je to, jak píšete, tak je to nepřijatelné a ministrovi to vysvětlím, že takhle se chovat nemůže,“ reagoval pro server Idnes premiér.