Šikanuje nás, chová se hnusně a arogantně. Piráti chtějí konec Michálka ve vedení strany

Na pirátském fóru se ve středu ráno rozpoutala vášnivá debata, která směřuje k odvolání jejich místopředsedy a šéfa poslanců Jakuba Michálka. Otevřela ji členka strany Jana Koláříková, která se dostala do sporu s Michálkovou přítelkyní a bývalou předsedkyní pražských pirátských zastupitelů Michaelou Krausovou. Michálek podle Koláříkové straníkům vyhrožuje a šikanuje je a ostatní by to už neměli trpět.