Mikuláš Peksa

Pracoval jako správce linuxových serverů a programátor v Litoměřicích, kde také žije. Mezi jeho zájmy patří přírodní vědy, IT, historie, filozofie, mezinárodní politika, ale také LARP, což je druh hry, ve které živí lidé v reálném světě představují fiktivní postavy.

V roce 2018 se v komunálních volbách ucházel o post zastupitele města Litoměřice, ale neuspěl. V roce 2017 byl ve volbách do Poslanecké sněmovny zvolen poslancem v Ústeckém kraji, a to se ziskem 1 835 preferenčních hlasů. O dva roky později kandidoval za Piráty ve volbách do Evropského parlamentu, získal téměř deset tisíc preferenčních hlasů a stal se novým europoslancem. Na začátku června 2019 tak rezignoval na poslanecký mandát, nahradil jej František Navrkal.