Senioři a zdravotníci mají být naočkovaní do března, mladí až v létě

Blatný v úterý popsal aktuální vakcinační strategii. V pondělí by měl být schválen dokument, který určí, kdo má při očkování přednost. Důraz se bude klást na věk či celkový zdravotní stav pacienta.

Očkování proti onemocnění covid-19 má mít čtyři fáze. V první fázi se počítá s tím, že nejpozději do konce března se stihnou naočkovat zdravotníci, kteří se starají o covidové pacienty, dále senioři v sociálních zařízeních, pracovníci v sociálních zařízeních a také lidé starší 80 let.

Celkem má jít podle Blatného asi o 600 tisíc lidí, z nichž zhruba 400 tisíc tvoří právě senioři nad 80 let, u nichž je větší riziko těžšího průběhu onemocnění.

K těmto skupinám by se ještě měli přidat i praktičtí lékaři, někteří vojáci a pracovníci integrovaného záchranného systému. Stihnout by se vše mělo nejpozději do března, aby pak mohly přijít na řadu další skupiny obyvatel.

Mladí až v létě

Zda se to podaří, bude podle ministra záležet na rychlosti dodávek vakcín. „To bude v budoucích měsících limitovat rychlost očkování,” uvedl Blatný.

Mladí a zdraví lidé by mohli přijít na řadu spíše až v létě. Do konce léta by se mohlo stihnout podle Blatného naočkovat zhruba pět milionů lidí.

Kvůli očkování vznikne centrální rezervační systém. Senioři starší 80 let si budou moci termín očkování rezervovat již od 15. ledna, lidé, kteří nepatří do prioritních skupin, pak od 1. února. Přestože se do systému zaregistrují, termín jim bude přidělen podle toho, jak se bude dařit očkovat výše jmenované prioritní skupiny.

Systém bude fungovat podobně jako rezervační systém pro plošné antigenní testování, které v tuzemsku probíhá od půlky prosince. Při registraci termínu bude nutné uvést věk, zaměstnání a případné zdravotní problémy. V případě požadavku na přednostní očkování pro lidi patřící k některé z prioritních skupin, bude nutné žádost podložit potrzením o zaměstnání či služebním průkazem.

„Tím, že se přihlásíte, vyjádříte svobodnou vůli, že se chcete nechat očkovat. Následně je vám přidělena priorita,” vysvětlil Blatný. Pro rezervaci termínu bude kromě systému sloužit i linka 1221.

Po očkování lidé dostanou certifikát

Po očkování lidé obdrží certifikát, který bude možné také nahrát do portálu občana a následně si jej v budoucnu nechat vytisknout na kterémkoliv CzechPointu na poště.