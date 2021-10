Senátoři zmrazení platů politiků zřejmě neschválí

„Diskutovali jsme o tom dlouho dopředu. Celým klubem zaznívalo, že to byl mistrný tah pana premiéra, schválit to před volbami. Shodujeme se ale, že to je vrchol populismu,“ prohlásil senátor ODS Zdeněk Nytra. Babiš zmrazení platů politiků navrhl.

Podobně to vidí i senátor za hnutí STAN Petr Holeček. „Je to krédo končící vlády, že se navrhuje zmenšení platů ústavních činitelů. Je to nestandardní a nelogický krok, jedná se spíše o populistický krok,“ prohlásil.

„Většina klubu bude hlasovat pro zamítnutí návrhu,“ doplnil.

Vláda: Ušetří to

Zamítnout zmrazení platů politiků navrhl i senátní výbor. Horní komora by o návrhu měla rozhodnout v úterý či ve středu. Záležet bude na tom, jak rychle bude probíhat projednávání dalších novel.

Vláda naopak návrh hájí tím, že by tak stát ušetřil zhruba tři čtvrtě miliardy korun.

Platy ústavních činitelů byly kvůli zmírnění dopadů koronavirové epidemie na státní rozpočet zmrazeny už pro letošní rok. Pokud novela nebude přijata, zvýší se o šest procent.

Klouzavý mandát

Kromě toho mají senátoři rozhodnout ještě o klouzavém mandátu. Ten počítá s tím, že by za poslance, kteří jsou členy vlády, mohl na dobu jejich působení v kabinetu nastoupit do Sněmovny náhradník.

Ani tato změna ale Senátem zřejmě neprojde. „Zákon se nepodařilo úplně dobře připravit,“ uvedla například senátorka za KDU-ČSL Anna Hubáčková.