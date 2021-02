Senátoři ODS podají ústavní stížnost na obnovení nouzového stavu

Doplnil, že si je vědom toho, že soud nestihne rozhodnout během dvou týdnů, na které byl nouzový stav vyhlášen. „Pokud o tom Ústavní soud rozhodne, tak až poté. Nikdo nyní nebrání vládě, aby dělala všechno pro to, abychom se vypořádali s pandemickou situaci co nejlépe,“ uvedl.

V případě, že by s ústavním podáním uspěli, zpochybnilo by to pokuty, které by příslušné orgány během trvání nového stavu nouze uložily.