Šéfka TOP 09: Hřib se musí změnit, pak můžeme s Piráty v Praze pokračovat

Souhlasíte s tím, že pražská TOP 09 vyslovila nedůvěru primátoru Zdeňku Hřibovi?

Pražany trápí drahé bydlení a my jsme přinesli řadu návrhů. Jeden z nich se týká družstevního bydlení a primátor Hřib toto naše řešení zablokoval, a ještě si dovolil říci radní Haně Marvanové, že pokud se jí to nelíbí, tak může odejít z rady. Choval se arogantně a přitom šlo o věcné řešení problému.

Chcete, aby rezignoval?

Chceme, aby se řešily problémy Pražanů, a ne aby tu byly různé půtky, které pan primátor vyvolal tím, že přišel nezván minulý týden na naši tiskovou konferenci, kde se choval zcela nevhodně. To situaci zhoršilo. Těší mě, že když jsme se ozvali, Piráti přistoupili na to, že budou družstevní bydlení řešit.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) Foto: Jan Handrejch, Právo

Bude vám to stačit, už nebudete chtít, aby Hřib odešel?

Pokud pan primátor změní svůj neomalený přístup, tak to určitě vyřešit půjde.

Bohužel Piráti se chovají jako opozice v opozici a nejsou konstruktivní, ale ve spoustě věcí se dokážeme shodnout. předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová

Nešlo jen o pomstu za slova šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka, který řekl, že TOP 09 by měla zaniknout, a navezl se do Miroslava Kalouska?

Časová souslednost může takový dojem budit, ale problém je v něčem jiném. Vzniklo to hlavně kvůli nevhodnému chování pana primátora nejen u družstevního bydlení, ale i kvůli tomu, jakou sehrál šarádu kolem auditu k Babišovu střetu zájmů.

Letěl do Bruselu se ptát, jestli může audit zveřejnit, přitom tam letěl kvůli něčemu jinému a Piráti se na tom pouze snažili nahnat body. Byť slova pana Michálka byla nevhodná a nešťastná, ale určitě z naší strany to nebyla žádná odplata. A měla by se od nich distancovat celá pirátská strana, ale to neudělala, naopak předseda Pirátů Bartoš se Michálka zastal.

Dokážete potom s Piráty ještě spolupracovat?

Ohradili jsme se proti takové neomalenosti, ale pro mě je to uzavřené. Bohužel Piráti se chovají jako opozice v opozici a nejsou konstruktivní, ale ve spoustě věcí se dokážeme shodnout.

Šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil poté, co řekl, že by měl Hřib odejít z čela města, poznamenal, že bude v Praze víc konzultovat s pražskou ODS. Nevytváří si prostor pro jinou koalici?

V řadě problémů se ukazuje, že s Piráty a Prahou sobě máme rozdílné názory. Spory jsou např. ohledně dopravy. Naopak se v některých problémech shodujeme s opoziční ODS a podle mého bychom s nimi měli dlouhodobější problémy konzultovat. Je potřeba mluvit i s opozicí, abychom se nestali Piráty, kteří jsou proti všem.

Proč jste podali podnět vrchnímu státnímu zastupitelství, aby prošetřilo Státní zemědělský intervenční fond, jestli neproplácí protiprávně Agrofertu dotace?

Podle závěrů auditu Evropské komise dochází k porušování evropského i českého práva ze strany Andreje Babiše, protože stále ovlivňuje Agrofert. A fond stále Agrofertu dotace proplácí. A my se domníváme, že může docházet k poškození zájmů ČR, protože není jisté, zda tyto dotace budou propláceny EU. Kdyby propláceny nebyly, tak by to šlo na vrub českých daňových poplatníků. My hájíme jejich zájmy, a ne zájmy Agrofertu.

Nebylo by dobré s takovým podnětem počkat, až bude audit veřejný a až se k němu česká vláda vyjádří?

Vyjádřit se mohou, ale audit je už finální a jasně říká, že česká strana musí do měsíce jasně říci, jak se s výsledky auditu vypořádá. České úřady by měly postupovat s principem předběžné opatrnosti a naopak vyplácení dotací pozastavit do vyřešení celé situace. Opak je pravdou, úřady jdou na ruku Agrofertu a to nepovažujeme za správný postup. Podle nás by mělo státní zastupitelství prošetřit, zda nejde dokonce o trestný čin.

Spolek Milion chvilek pozval opoziční strany příští týden na další demonstraci proti Babišovi. O to jste si řekli, nebo je to jejich iniciativa?