Šéf pražské ČSSD: Foldyna šíří nesnášenlivost

Pokud se Foldyna naváží do Petříčka a Maláčové, tak to má ještě jeden důvod, a to ten, že jsou to úspěšní místopředsedové, kteří jsou velice pracovití. Jarda Foldyna byl také místopředseda ČSSD, ale naprosto selhal, protože soutěžil s Jiřím Zimolou o putovní medaili Michala Haška v tom, kdo víc uškodí soc. dem. v médiích.