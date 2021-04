Schwarzenberg: Za kroky vůči Rusku vládu chválím. Ale stejně si zaslouží nedůvěru

Je to správný krok. Ten nepoměr vychází z minulého režimu, kdy to bylo spíše místodržitelství než velvyslanectví. Oni to tu ponechali, protože z Prahy se jejich zpravodajci starali o sousední země. Teď je báječná příležitost to vyčistit.

Plyn můžeme brát z Norska . Plynovody nejdou naštěstí jen z východu na západ, ale i ze severu na jih. To by si Rusové sami ublížili.

Tak to uděláme taky a doplatí na to i oni.

Za první republiky nám trvalo deset let, než jsme navázali diplomatické vztahy se Sovětským svazem. I dnes některé státy nemají navázány diplomatické vztahy a není to neštěstí. Je to nepříjemné, ztěžuje to obchod, ale není to tragédie.