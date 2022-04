Schillerová: Za státní pojištěnce půjdeme na barikádu

Hnutí ANO stírá vládu, že v době třináctiprocentní inflace nevychází vstříc občanům. Co by podle vás měla dělat konkrétně?

My předkládáme konkrétní návrhy. Opakovaně jsme řekli představitelům koalice, že jim poskytneme know-how z covidové krize. Bohužel zde převládá stranickost a politická arogance víc než chuť spolupracovat. Inflace třinácti procenty nekončí, ekonomové odhadují, že v půlce roku vystoupá až k patnácti procentům.

Když se objevila zdravotní krize a museli jsme téměř zavřít ekonomiku, museli jsme masivně kompenzovat a pomáhat. Nyní nás za to kritizují, tehdy jsme zase podle tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, pomáhali příliš málo.

Propad ekonomiky v roce 2020 nakonec nebyl tak dramatický, jak se předpokládalo. Bylo to způsobeno obrovskou odolností české ekonomiky, ale i tím, že jsme masivně pomohli.

Dnes tu máme energetickou krizi umocněnou válečným konfliktem, ale nemůžeme všechno svádět na válku. Inflace byla přes 11 procent ještě před jejím vypuknutím. 24 zemí Evropy plošně pomáhá, my jako jedni z mála nezvolili plošnou pomoc.

Vláda se dostala do pasti vlastní rétoriky, kdy tvrdila, že jsme tuto zem extrémně zadlužili, přitom jsme zůstali šestou nejméně zadluženou zemí Evropy. Státy, které jsou zadluženější než my, pomáhají plošně, a ty mají inflaci nižší.

Na druhou stranu neúměrné výdaje vaší vlády za covidu dnes kritizuje NKÚ. Jeho zpráva hovoří o tom, že 90 procent výdajů s covidem ani nesouviselo.

Se zprávou NKÚ nesouhlasím. Co nám vyčítají? Že jsme zvedli investice, sociální dávky v době velké nemocnosti, že jsme kompenzovali municipalitám a zvedali rozpočtové určení daní? Že jsme zvedli platby za státní pojištěnce? Stojím si za tím, že jsme dělali, co jsme museli. Moje svědomí je čisté.

Vláda jedno plošné opatření představila, chce dát rodinám s příjmem do milionu korun čistého ročně jednorázově 5000 korun na jedno dítě.



Je to první téměř plošná pomoc, ale přichází pozdě a je nedostatečná. Zatím je to jen signál, vláda o žádném legislativním návrhu nehlasovala. Vláda každopádně začíná přicházet na to, co už měsíce říkáme.

Je to ale pozdě, i podle ministra Jurečky by částka měla být vyplácena až někdy v srpnu. Nerozumím několika věcem. Proč by to mělo platit jen do 18 let? Od rána mi píšou studenti, kterým se zdražilo jízdné a poplatek za koleje, proč se jich to netýká.

Není také jasný proces, jak si o příspěvek rodiny budou žádat. Na úřadech práce? Čím to budou dokládat, za které roky ty příjmy budou? Budou muset rodiny vykázat souhrnný příjem kvůli tomu, aby získaly 5000 korun na dítě? Tato částka nic neřeší, je to jednorázová pomoc, vezměte si, kolik dnes stojí pleny a sunar, a to nemluvím o větších dětech.

Předseda ANO Andrej Babiš zveřejnil návrhy, kde by se dalo finančně pomoci. Vláda je odmítla jako nereálné, i někteří ekonomové upozornili, že takové plošné pumpování peněz by jen dál roztáčelo inflační spirálu.

V důsledku inflace vláda vybere mnohem víc peněz, než jsme měli k dispozici my, když jsme sestavovali návrh rozpočtu na rok 2020. Podle poslední makroekonomické predikce je to plus 70 miliard na příjmové straně. Dividenda ČEZ bude dvojnásobná. Celkově tedy jsme na nějakých sto miliardách.

My říkáme: vraťte lidem část peněz, kterou jste si od nich vzali. Teď jsou v obrovských problémech, dostávají se do chudoby. A to se bavíme o střední třídě. Vláda jim říká: nebojte se, až budete na prahu chudoby, přijďte si pro dávku. Oni ale nechtějí padnout a jít si pro dávky, oni chtějí jen tuto dobu přežít.

Říkáme, ať střední třídě odpustí část daní. Nálepkují nás jako levicovou stranu, přitom my voláme po snížení daní. Tuto vládu řídí ministr financí, který je zaslepený svou ideovostí. Před volbami něco nasliboval a z nás udělal bankrotáře, přičemž my jen pomáhali občanům této země. Podívejte, jak hrozí narušení sociálního smíru. Copak je normální zahltit úřady práce novou agendou a dopustit snížení jejich mezd?

Lidé sem utíkají před válkou, to je situace, kterou nikdo nepředvídal.

Covid také nikdo nepředvídal, museli jsme se s tím popasovat. Když jsme zahltili úřady práce agendou Antivirus, museli jsme zaměstnance zaplatit. A teď vidím reportáž, kde úředníci úřadu práce si sami chodí pro sociální dávky, protože z platu nevyžijí. Odbory dnes hrozí generální stávkou. Nám se podařilo udržet sociální smír, to se této vládě nedaří.

Příští týden bude Sněmovna schvalovat některé kontroverzní zákony, např. korespondenční volbu z ciziny či snížení plateb za státní pojištěnce. Budete obstruovat?

Vláda chce vzít 14 miliard z veřejného zdravotního pojištění jen proto, aby ministru financí vyšel jeho imaginární schodek rozpočtu. Proto udělal tento účetní škrt a neměl k tomu legislativu. My jsme tuto platbu třikrát po sobě zvedli, aby se nestalo, že se někomu nedostane zdravotní péče.

Upozorňovali jsme, že za rok 2021 je hospodaření zdravotních pojišťoven skoro v patnáctimiliardovém deficitu. To jsou tvrdá čísla. Ano, mají rezervy, ale ty nejsou od toho, aby se vyčerpaly do nuly. A v mezidobí přišlo 300 tisíc uprchlíků, o které se musíme postarat. Většina z nich se stala státními pojištěnci. A koalice přesto trvá na tom, že těch 14 miliard vezme. Při projednávání tohoto zákona budeme skutečně krvácet na barikádách, to říkám otevřeně.

Koalice chce zrušit EET. To byla vaše vlajková loď.

Je to velice smutné. Vláda chce extrémně šetřit, nechce lidem dát ani korunu, a mávnutím pera se takto zbaví 12 až 13 miliard ročně. EET je úžasný projekt, po stránce systému funguje, podnikatelé si na něj zvykli. Chceme, v souladu s nimi, bojovat za to, aby EET bylo alespoň dobrovolné. Systém by se musel ale neustále spravovat, což mi­nistr financí nechce dopustit.