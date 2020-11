Schillerová otočila. Souběh kompenzačního bonusu pro OSVČ i výplat podpoří

„Ministerstvo financí podpoří, aby bylo možné čerpat souběžně s kompenzačním bonusem také pomoc z programu Antivirus. Legislativu upravíme tak, aby to bylo možné i zpětně také pro již skončená podzimní bonusová období,“ napsala Novinkám šéfka resortu Alena Schillerová (za ANO) v sms zprávě.

Na doplňující dotazy, proč změnila názor, a zda chystá vlastní návrh, či eventuálně podpoří některou z předloh opozice, však již neodpověděla.

„Než podpořit opozici, tak raději odkládat”

„Jsem překvapený, že si vláda neuvědomovala, jak absurdním způsobem nastavila pravidla, když tam takové vyloučení na rozdíl od první vlny dala,“ řekl Novinkám šéf KDU-ČSL Marian Jurečka, který je jedním z předkladatelů návrhu.

Ve Sněmovně se nyní k záležitosti sešly hned dvě opoziční předlohy. Jednu podala právě skupina zákonodárců KDU-ČSL, ODS, TOP 09, STAN a Pirátů, druhou poslanci SPD. Rozpočtové dopady odhadli předkladatelé obou novel na zhruba 300 milionů korun. Zákon nyní umožňuje současné pobírání těchto příspěvků pouze společníkům malých společností s ručením omezeným, což je podle nich diskriminační.

Zatím tedy není jasné, jakým způsobem změny projdou. Jurečka podotkl, že byli vládní poslanci doposud proti. Má za to, že se tak po několikáté opakuje scénář, kdy nejprve odmítnou návrh opozice, aby ho následně kabinet představil jako svůj vlastní.

Patrné to podle něj bylo již po čtvrtečním jednání Sněmovny, kde se snažili lidovci spolu s ODS protlačit obdobné návrhy, avšak bez úspěchu.

Dodal totiž sám, že ho ministryně financí Schillerová následně informovala o tom, že připravuje svůj vlastní návrh. „Oficiálně řekla, že to vylučuje, jelikož by šlo o další výdaje do státního rozpočtu. Ale mezi čtyřmi očima mi poté sdělila, že nějakou úpravu chystá,“ uvedl Jurečka.

„Přes měsíc se dohadujeme, vláda to hází pod stůl, ale mezitím chystá svůj návrh. Takže i když ví, že je to špatně, tak než aby přijala návrh opozice, který pomůže lidem hned, budou to raději odkládat a hledat vlastní cestu,“ rozčiloval se lidovec.

Dodal však nakonec, že za nejdůležitější považuje výsledek, a tedy pokud se změna podaří, byť se zpožděním dvou měsíců, uvítá to.

Schillerová však již dříve uvedla, že kdyby se do konce roku uvolnila nařízená omezení podnikání, nebyl by důvod prodlužovat dál program Antivirus. Navázat by na něj měl nový kurzarbeit, shoda na nastavení jeho pravidel ale zatím nebyla.

Programy Antivirus jsou dva. V prvním stát proplácí celou mzdu s odvody do 50 000 korun v provozech, které vláda nařídila zavřít. Hradí také 80 procent náhrady pro pracovníky v karanténě do 39 000 korun superhrubé mzdy. V druhém mohou firmy získat příspěvek, který dorovnává 60 procent náhrady do 29 000 korun superhrubé mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu.