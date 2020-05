Schillerová: Nejsem si vědoma, že bych řekla Hamáčkovi, že se na ČSSD vyse*reme

„Nejsem si vědoma toho, že jsem to řekla, přesto jsem se mu šla omluvit. Taková slova nejsou běžně mým slovníkem. Byla to vypjatá situace. On to přijal velice velkoryse,” vysvětlovala Schillerová svůj úterní výrok „Příště se na vás vyse*em” na adresu Hamáčka a ČSSD.