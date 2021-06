Samosběry jahod otevřely později a mnohé zdražily, zájem je i tak velký

„Letos nám začala sezona jahod teprve před týdnem, v minulých dvou letech to bylo už koncem května,“ říká Jiří Jakoubek, který má jahodové plantáže v pražských Kunraticích. Na vině je podle jeho pracovníků především chladné a deštivé počasí, které přetrvávalo velkou část jara. Nyní už je však úroda připravená ke sklizni.

Hned po otevření se kolem osmé ráno nahromadila mezi keři plantáže první stovka sběračů. „Ráno je to lepší, méně slunce, méně lidí. Víc toho nasbíráme a můžeme pak rovnou do práce,“ vysvětluje paní, která přišla jahody sbírat pro výrobu džemu i do zásoby k zamražení. Celkem si spolu se svým pomocníkem odnesli zhruba 7 kilogramů jahod.