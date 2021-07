S létem očkovací tempo zpomalilo

Počty hospitalizovaných zůstávají dál na nižších desítkách. S covidem je v nemocnici 32 lidí, ve vážném stavu 3. Síla covidu se ovšem, jak řekl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek v rozhovoru pro čtvrteční Právo, ukáže až s podzimem. Díky očkování by to ale nemělo mít dopad na nemocnice.

Tempo očkování ale zpomaluje. Za neděli aplikovali zdravotníci zhruba 26,7 tisíc dávek, ještě před týdnem to bylo asi 33 tisíc. O víkendu počet aplikací dávek bývá nižší, za pátek přitom lékaři výkázali 72,5 tisíc dávek, což je o asi 24 tisíc méně než před týden. Bez ohledu na to hlásí nedávno otevřená mobilní centra bez registrace velký zájem lidí.

Na pražské hlavní nádraží a do obchodního centra Chodov zašlo během prvních deseti dnů na očkování 13 638 zájemců. Stovky lidí si minulý týden stouply do fronty i v nákupním centru Nový Smíchov v Praze , stejně tak v Brně nebo Ostravě .

Bez objednání nebo vyplněných papírů mohou zajít od úterý lidé také do pražské Fakultní nemocnice Bulovka, a to i o víkendech. K dispozici bude vakcína Pfizer/BioNTech. Upraví se také podmínky na hlavním nádraží. Na jednodávkový Janssen tam už mohou přijít i samoplátci starší 18 let. Za vakcínu a její aplikaci zaplatí 579 korun.