Rysi mizí beze stopy. Pytlákům to prochází

„Populace neroste, neokupuje nové území a my si myslíme, že za to může pytláctví,“ podotkla Mináriková. Je přesvědčena o tom, že pokud by situace podobně pokračovala dál, tak vyhlídky nejsou dobré. Populace rysů z česko-německo-rakouské oblasti není napojena na ostatní skupiny, které žijí třeba v Alpách nebo Beskydech.

„Ve chvíli, kdy je tato malá populace vystavena ještě tlaku lovců, tak se podle našich statistických modelů ukazuje, že to do budoucna nemusí vůbec přežít,“ zdůraznila Mináriková.

Většinou je vyloučena možnost, že by šelmy migrovaly do jiného teritoria. To by totiž ochránci díky podrobnému monitoringu zjistili.